Perché il premier russo Medvedev e il governo hanno rassegnato le dimissioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Perché il premier russo Medvedev e il governo hanno rassegnato le dimissioni Il premier russo Dmitri Medvedev e il suo governo hanno rassegnato oggi le dimissioni. La notizia, riportata dai media russi, è arrivata dopo il discorso annuale del presidente Vladimir Putin alla nazione, di fronte alle Camere riunite. Durante il discorso, Putin ha annunciato una riforma costituzionale che punta ad aumentare i poteri del primo ministro e dei membri del governo in Russia. Ma Perché Medvedev ha rassegnato le dimissioni insieme al suo governo? dimissioni governo Russia: ecco le ragioni della scelta di Medvedev Parlando con Putin, il premier dimissionario ha detto che “ritiene giusto, sulla scia delle proposte di modifica della costituzione, che il governo rassegni le dimissioni”. “Dopo l’adozione di tali emendamenti (e si è detto che è probabile che ciò avvenga dopo un ... Leggi la notizia su tpi

GoffredoB : @AlvisiConci @matteorenzi Ahaha no non mi sento attaccato per niente, in verità. Ma se quello ti pareva un tweet “c… - rafelez : RT @SimoneAlliva: Pare che i responsabili social di un ex premier abbiano dato ordine di attaccare il sottoscritto. Un tweet, un insulto. M… - pauloflorenz : RT @SimoneAlliva: Pare che i responsabili social di un ex premier abbiano dato ordine di attaccare il sottoscritto. Un tweet, un insulto. M… -