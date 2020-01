Per la prima volta nella storia della Chiesa cattolica Papa Francesco ha nominato una donna nella dirigenza della Segreteria di Stato, Francesca Di Giovanni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Papa Francesco ha nominato per la prima volta una donna nella dirigenza della Segreteria di Stato, il potente ministero che si occupa della politica estera del Vaticano. Si chiama Francesca Di Giovanni, ha 66 anni ed è un’avvocata che lavora Leggi la notizia su ilpost

