“Per 13 anni vi ho mentito”: giornalista iraniana si dimette dopo le notizie false sull’aereo abbattuto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le dimissioni della giornalista iraniana dopo le bufale sull’aereo abbattuto Alcune giornaliste iraniane, tra cui alcune impiegate nel sistema delle televisioni di Stato, hanno rassegnato le dimissioni specificando di non voler e di non poter più mentire ai cittadini iraniani. La prima a dare il via alle dimissioni è stata Gelare Jabbari che dopo 13 anni di lavoro come presentatrice della televisione di Stato iraniana ha trovato il coraggio di dimettersi. “Perdonatemi – scrive su Instagram – per avervi mentito per 13 anni. Non tornerò mai più in televisione”, ha sottolineato Jabbari. Come lei, anche Saba Rad e Zahra Khatami hanno rinunciato ai loro incarichi. Il pretesto: l’ammissione delle Forze armate di Teheran di aver abbattuto, accidentalmente, l’aereo civile ucraino causando la morte di 176 persone. Ma facciamo un passo indietro: di quali ... Leggi la notizia su tpi

