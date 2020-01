Pensioni, Istat: “Nel 2018 la spesa è aumentata. Ampia disuguaglianza: chi ha i redditi più alti si prende il 42,4% delle risorse” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Esiste “un’Ampia disuguaglianza” tra i pensionati, perché “al quinto con redditi Pensionistici più alti va il 42,4% della spesa complessiva”. In pratica, ricevono otto volte di più le risorse che invece vanno al “20% di quanti percepiscono i redditi Pensionistici più bassi”, che pesano solo per il 5,2% della spesa totale. Lo rileva l’Istat, in base ai dati delle Pensioni in Italia nel 2018, anno in cui la spesa Pensionistica è aumentata, raggiungendo i 293 miliardi di euro (+2,2% su variazione annuale) e arrivando a valere il 16,6% del Pil, valore appena più alto rispetto al 2017 (16,5%), “segnando un’interruzione del trend decrescente osservato nel triennio precedente”. La disuguaglianza non è solo tra ricchi e poveri ma anche di genere: “Le donne sono la maggioranza sia come percettrici di Pensioni (55,5%) sia come pensionate ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

