Penny Dreadful, ecco lo spin-off della serie tv - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Il sequel della serie tv Penny Dreadful si avvicina sempre di più e viene ora presentato con il primo trailer e la data di uscita Nel 2014 Penny Dreadful fece il suo debutto con una serie tv horror tra le più apprezzate dal pubblico grazie ad un cast importante, ora arriva il suo sequel dal titolo Penny Dreadful: City of Angels, ecco di cosa si tratta, quando esce e il primo trailer. Penny Dreadful: City of Angles, la trama Penny Dreadful: City of Angels sarà una serie tv ancora di genere horror come la precedente ma sarà ambientata in epoca e luogo diversi dalla storia originale. Nel nuovo spin-off siamo a Los Angeles, nel 1938. I protagonisti di questa storia sono i due detective Tiago Vega e Lewis Michener. La coppia di investigatori, in seguito a uno strano omicidio, sarà occupata ad affrontare eventi inspiegabili legati al soprannaturale che li porterà ... Leggi la notizia su ilgiornale

