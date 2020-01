Patto Usa-Cina, tregua sui dazi. Trump esulta. Xi: "Accordo positivo per il mondo" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stati Uniti e Cina raggiungo una tregua. Dopo mesi di trattative e incertezza, Donald Trump e il vice premier cinese Liu He firmano l’atteso Accordo commerciale, la cosiddetta Fase 1, che scioglie alcuni nodi del contenzioso fra Washington e Pechino. In base all’intesa la Cina si impegna ad acquistare ulteriori 200 miliardi di prodotti e servizi americani, a non lanciarsi in svalutazioni della propria valuta e a proteggere la proprietà intellettuale. Gli Stati Uniti dal canto loro sospendono gli aumenti dei dazi.Trump esulta, ringrazia il presidente cinese Xi Jinping definendolo un suo “grande amico” e ribadisce che in “un futuro non lontano andrà in Cina”. Fra sorrisi e battute parla di un “Accordo storico”, di un “importante passo in avanti” verso una relazione più equilibrata fra i due paesi. In una East ... Leggi la notizia su huffingtonpost

