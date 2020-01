Pattinaggio artistico, Alessia Tornaghi chiude in bellezza le Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. L’azzurra terza al Team Event misto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si sono concluse con un divertente Team Event misto le gare di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna (Svizzera). Tra gli otto team in lizza, formati da una rappresentanza dei partecipanti delle quattro specialità, Alessia Tornaghi ha nuovamente dimostrato le sue grandi doti, conquistando il terzo posto e raccogliendo 6 punti per il suo Team, denominato “Motivation”, quinto nella classifica finale. L’atleta di Edoardo De Bernardis è stata protagonista di un segmento privo di sbavature di rilievo, in cui ha ricevuto un grado di esecuzione positivo in tutti gli undici elementi del layout, atterrando al meglio salti di grande valore come il triplo lutz e il triplo flip, senza dimenticare le due combinazioni con il doppio axel, agganciato rispettivamente con il triplo toeloop e con l’euler e il triplo salchow. Raccogliendo livello 4 ... Leggi la notizia su oasport

