Pasquale Laricchia ha una figlia segreta? "Non faccio ca..ate, sono padre" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Luana Rosato La rivelazione choc di Pasquale Laricchi: il concorrente del Grande Fratello Vip ha una figlia e, fino ad adesso, aveva preferito mantenere il segreto Tra i concorrenti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, sta riscuotendo successo sul web Pasquale Laricchia, tornato nella Casa di Cinecittà dopo aver partecipato alla terza stagione del reality show. Nonostante sia finito di riflesso al centro della polemica che ha visto coinvolto Salvo Veneziano, poi espulso dal gioco per aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, Pasquale continua a far sorridere il popolo della rete al quale non è sfuggita una dichiarazione inaspettata del simpatico pugliese. Gli appassionati del Grande Fratello, dopo la fine della storia d’amore con Victoria Pennington, ex fidanzata di Laricchia che partecipò con lui al reality show, ... Leggi la notizia su ilgiornale

