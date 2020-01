Papa Francesco nomina per la prima volta una donna sottosegretario alla Segreteria di Stato. La Di Giovanni si occuperà dei rapporti multilaterali della Santa Sede (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Papa Francesco ha nominato una donna, sotto-segretario per il Settore multilaterale della sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Si tratta di Francesca Di Giovanni, officiale della medesima sezione. Di Giovanni, 67 anni a marzo, è laureata in Giurisprudenza. Ha completato la pratica notarile. Ha lavorato nell’ambito del settore giuridico-amministrativo presso il Centro internazionale dell’Opera di Maria (Movimento dei Focolari). Officiale della sezione per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, dal 15 settembre 1993. Ha svolto il suo servizio sempre nel Settore multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi concernenti i migranti e i rifugiati, il diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il diritto internazionale privato, la condizione della donna, la proprietà intellettuale e il turismo. Papa Francesco “ha preso una ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

