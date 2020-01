Papa Francesco nomina la prima donna sottosegretario, è Francesca di Giovanni: "Decisione innovativa" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Per la prima volta una donna sottosegretario in Vaticano. Papa Francesco ha nominato Francesca Di Giovanni nel Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Già da quasi 27 anni Di Giovanni era officiale della medesima Sezione per i Rapporti con gli Stati.Il nuovo sottosegretario ha 66 anni,è nata a Palermo il 24 marzo 1953, ed è laureata in Giurisprudenza. Nel suo curriculum si legge che ha completato la pratica notarile. Ha lavorato nell’ambito del settore giuridico-amministrativo presso il Centro internazionale dell’Opera di Maria (Movimento dei Focolari). E’ stata officiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, dal 15 settembre 1993. Ha svolto il suo servizio sempre nel Settore multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi concernenti i migranti e i rifugiati, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

