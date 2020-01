Paolo Becchi sulla legge elettorale: "La Consulta può ammazzare il maggioritario e favorire l'ingovernabilità" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella giornata di mercoledì 15 dicembre la Consulta dovrà prendere una decisione sul referendum riguardante il maggioritario. La Consultazione popolare è stata promossa dalla Lega e sostenuta da 8 consigli regionali per chiedere ai cittadini se vogliono abrogare la parte proporzionale del Rosatellum Leggi la notizia su liberoquotidiano

paolo_stillo : @Libero_official @corvorosso27 Becchi prevede le minkiate che ha sempre detto e e non ne azzecca una. cerca riconos… - cristalaltea : Crederci sempre arrendersi mai! Forza Lega by Salvini! Da Discover su Google - smilypapiking : RT @antonioripa: Docente a contratto di una università telematica beneventana per il corso 'Autoimprenditorialità giovanile e creazione di… -