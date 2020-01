Paola Ferrari: “La Leotta, la D’Amico… al Festival di Sanremo ci sono state tutte, tranne me. Il bullismo su Rita Pavone? Mi fa vomitare” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Paola Ferrari, conduttrice de “La domenica sportiva”, analizza senza peli sulla lingua il prossimo Festival di Sanremo, in una intervista a “Libero”. Si parte subito sulle conduttrici sportive che hanno calcato il palco del Teatro Ariston: “Questo lavoro si fa per le emozioni e quello è un palco importantissimo. La Leotta, la d’Amico: ci sono state tutte tranne me. Sanremo sarebbe il coronamento di una carriera che iniziai a Portobello con Enzo Tortora. Sarebbe bello chiuderla così. Il mio sogno vero è cantare al Festival”. E se la Ferrari non vuole più parlare della Leotta (per la quale non nutre sentimenti di stima professionale), spende belle parole per Rula Jebreal, che sarà tra le co-conduttrici: “È una mia amica. Abbiamo idee molto diverse dal punto di vista politico e sociale ma ci stimiamo. Avere punti di vista diversi è bello. Mi diverto a discutere con chi non la pensa ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

