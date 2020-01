Pallanuoto femminile, Paolo Zizza: “Resto fiducioso, le ragazze hanno ampi margini di miglioramento” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Setterosa oggi è stato sconfitto per 4-10 dall’Olanda nella terza giornata degli Europei di Pallanuoto femminile in corso a Budapest, in Ungheria: l’Italia vede così complicarsi il cammino nella rassegna continentale, incappando probabilmente in durissimo accoppiamento ai quarti di finale. A fine gara ha parlato al sito federale il CT della Nazionale femminile, Paolo Zizza. Paolo Zizza: “Inizio molto buono, poi ci siamo disuniti, sbagliando troppo in fase offensiva, specialmente in superiorità numerica: il 2 su 11 è un dato che ci deve far riflettere ed è ovviamente da correggere in vista delle prossime partite con Israele e Francia e, soprattutto, della fase ad eliminazione diretta. Creiamo abbastanza, ma finalizziamo poco, peccato aver perso Bianconi per tre falli in un momento importante del match: resto comunque fiducioso, perché le ragazze hanno ampi margini di ... Leggi la notizia su oasport

