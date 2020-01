Pallanuoto femminile, Italia-Olanda 4-10. Si complica il cammino del Setterosa agli Europei 2020 di Budapest (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La terza partita degli Europei di Pallanuoto femminile vede la seconda sconfitta del Setterosa: dopo l’agevole esordio con la Germania e la battuta d’arresto contro la Spagna, oggi l’Italia soccombe contro l’Olanda, che si impone per 10-4. La Nazionale Italiana, ancora indebolita dai postumi di un’intossicazione alimentare, ora vede complicarsi terribilmente il proprio cammino nella rassegna continentale. Nel primo quarto le azzurre partono bene, andando anche in vantaggio con Bianconi, ma Megens impatta immediatamente. Ancora Bianconi riporta avanti il Setterosa, ma Genee manda le formazioni al primo stop sul 2-2. Nella seconda frazione i Paesi Bassi scavano il solco che sarà determinante: in due minuti Megens, con due gol, e Rogge portano il punteggio sul 5-2. Marletta riporta sul -2 le azzurre, Keuning ripristina il triplo vantaggio orange, ma Bianconi ... Leggi la notizia su oasport

RaiSport : Torna la #pallanuoto femminile ???? Le ragazze del #Setterosa, dopo la sconfitta con la Spagna, sono chiamate a gioc… - zazoomblog : LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile Europei 2020 in DIRETTA. Azzurre disastrose: Orange avanti 9-4 - #Italia-O… - DanieleRaponi : #Olanda ???? 10-4 #Italia ???? #Italia ???? 4ª 3 Gruppo B #Europei #pallanuoto femminile #Budapest2020 #wp2020budapest… -