Pallanuoto, Europei 2020: Italia-Francia. Programma, orario, tv e palinsesto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A Budapest, in Ungheria, sono iniziati, anche per gli uomini, gli Europei 2020 di Pallanuoto: la rassegna continentale vedrà domani, giovedì 16 gennaio, la seconda giornata della competizione maschile. Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi. L’Italia, dopo il pesantissimo esordio vincente contro la Grecia, nella prima fase affronterà nell’ordine Francia e Georgia. La seconda gara contro i transalpini avrà luogo domani, con inizio alle ore 17.30. Si tratta, sulla carta, di un impegno più agevole rispetto a quello della prima sfida, ma guai a prendere sottogamba l’incontro. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV, mentre OA Sport vi offrirà la ... Leggi la notizia su oasport

RaiSport : #Pallanuoto maschile Alle 20.20 #ItaliaGrecia su RaiSport+HD ???? Le parole del ct Campagna: 'Vedremo delle partite… - RaiSport : #Pallanuoto - Europei 2020 ???? Debutto positivo per il #Settebello che batte la Grecia 10-6. L'#Italia, campione de… - Coninews : Pronti a fare il tifo per il @7belloOfficial? Questa sera debutto degli azzurri alla 34ª edizione dei Campionati eu… -