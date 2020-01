Pagani, FdI striglia la Lega: “Alleanza conclusa? Lo dica Esposito” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – “Fratelli d’Italia conferma il suo sostegno al sindaco facente funzioni di Pagani Annarosa Sessa. L’amministrazione comunale prosegua con tranquillità il suo cammino fino alle imminenti elezioni amministrative”. Lo dichiarano in una nota i portavoce provinciali di FdI Imma Vietri e Ugo Tozzi: “Ciò che si sta verificando in questi giorni a Pagani non rappresenta la volontà degli elettori di centrodestra che, lo scorso anno, hanno premiato una coalizione unita per il buon governo della città. Riteniamo incomprensibile l’atteggiamento del partito della Lega che – ricordiamo – è stato il principale sponsor, lo scorso anno, della candidatura a sindaco di Alberico Gambino. Nei mesi scorsi è stata proprio l’europarlamentare Lucia Vuolo (foto a lato) a spendersi in prima persona, recandosi finanche dal Prefetto di Salerno, per ... Leggi la notizia su anteprima24

