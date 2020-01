Padre uccide figlio in auto, assolto per infermità mentale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Padre uccide figlio in auto. La giustizia era quello che tutti si aspettavano ma alla fine le cose sono andate diversamente. L’uomo, infatti, è stato rilasciato. Un Padre che uccide il figlio e la fa franca. E’ questa l’incredibile epilogo del famosissimo omicidio di Cupramontana. Tutti ricordano i fatti avvenuti nel lontano 4 gennaio 2018. … L'articolo Padre uccide figlio in auto, assolto per infermità mentale proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

forelskext : RT @meta_moro: Ogni male è un bene quando serve Ho imparato anche a incassare bene Forse un giorno diventerò padre E gli dirò di cambiare l… - xClixax : RT @meta_moro: Ogni male è un bene quando serve Ho imparato anche a incassare bene Forse un giorno diventerò padre E gli dirò di cambiare l… - Vivaldi4love : RT @meta_moro: Ogni male è un bene quando serve Ho imparato anche a incassare bene Forse un giorno diventerò padre E gli dirò di cambiare l… -