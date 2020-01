Paderno, guasto alla caldaia a scuola: nuovi disagi alla De Marchi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) nuovi disagi per gli alunni della scuola primaria “De Marchi” di Paderno Dugnano, alle prese con i guasti dell’impianto di riscaldamento e con il conseguente freddo registrato nelle aule. Nel pomeriggio una nota ufficiale dell’Amministrazione comunale ha fornito il quadro della situazione. Venerdì pomeriggio 17 gennaio, l’azienda incaricata dal Comune interverrà presso la scuola “De Marchi” per riparare un guasto all’impianto di riscaldamento dell’istituto che in questi giorni ha creato disagi alle classi dell’ultimo piano dell’ala sud. La riparazione richiederà necessariamente lo svuotamento totale e il relativo spegnimento dell’impianto stesso. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

