Ospina e Insigne da 7, mo ce aspettammo ‘e migliurà ‘ncampiunato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le pagelle di Napoli-Perugia 2-0 D’accordo guagliú, ‘a mubbara (partita) d’ajere ô san Paolo contr’ô Peruggia nun fove bbella e nnun ce piacette a nnujaute ‘ntribbuna-divano, ma allimmeno s’affuzzaje (si vinse) mísemo (addirittura) mantenenno ‘a porta acrata (inviolata) e ttanto avastaje pe ffarece capí ca forze e ssenza forze ‘a Coppa Itaglia putesse essere ‘o muncuddo (salvagente) ‘e ‘sta caracuddamma (stagione) nsi’ a mmo scarza ‘e zuco! ‘E fatte jetteno accussí: doppo ‘nu primmo ajone ca ‘e cuane (azzurri) facetteno coccosa e nchiudetteno ‘ncopp’ô doje a zzero cu dduje ricure 26’ e 38’ sacrusante ca Lorenzigno mettette dinto, a ll’arrancua (ripresa), ‘e nuoste fenetteno ‘e jucà lassanno campo a ll’avverzarie ca però foveno periculuse sulo ‘na vota cu ‘nu ricore ca però Pastacrisciuta paraje.E a ‘stu punto nce aspetta ‘e fà capa e ccapa cu ‘a Lazzio ca à scummato ‘e sanco ‘a ... Leggi la notizia su ilnapolista

