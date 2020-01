Oscar 2020, The Guardian: "L'Academy premia gli attori di colore solo se in ruoli di schiavi o criminali" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le nomination agli Oscar 2020 continuano a causare polemiche e ora The Guardian attacca le scelte compiute dall'Academy. Le nomination agli Oscar 2020 continuano a far discutere e ora The Guardian ha pubblicato un articolo in cui si sostiene che gli attori di colore vengano premiati solo se interpretano schiavi o criminali. L'articolo scritto da Beatrice Loayza per il quotidiano britannico sostiene che negli ultimi anni i film abbiano dato più spazio a ruoli diversi e maggiormente ricchi di sfumature, citando Lupita Nyong'o in Noi di Jordan Peele e Awkwafina in The Farewell - Una bugia buona, senza dimenticare Alfre Woodard in Clemency e Song Kang-ho in Parasite. La nomination di Cynthia Erivo per il ruolo di Harriet ... Leggi la notizia su movieplayer

