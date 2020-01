Orso marsicano, nel 2019 nati 16 cuccioli: mai così tanti da quando viene monitorato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha annunciato che durante l'anno appena concluso sono nati ben 16 cuccioli di Orso marsicano, una specie endemica dell'Italia centro-meridionale in pericolo critico di estinzione. Si stima infatti che vivano soltanto tra i 50 e gli 80 di questi splendidi orsi. Leggi la notizia su fanpage

