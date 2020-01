Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio: le previsioni segno per segno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 15 gennaio annuncia interessanti novità. Le persone del Leone devono affrontare un cambiamento nel campo lavorativo, mentre i nativi dei Pesci devono analizzare la propria vita. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali. Paolo Fox Oroscopo 15 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Questo no è il periodo giusto per apportare cambiamenti nella vostra vita, soprattutto nel campo lavorativo. In serata potrebbe riemergere un problema sentimentale. Cercate di dormire di più. Toro – Giornata importante per recuperare un po’ di forza fisica. Con questi sbalzi di temperatura subite spesso l’attacco degli agenti atmosferici. Per tale ragione vi sentite sempre stanchi e arrabbiati. Questo mercoledì favorisce i rapporti interpersonali. Gemelli – È un mercoledì in cui potreste discutere molto. Si consiglia di essere ... Leggi la notizia su kontrokultura

