Oroscopo domani, 16 gennaio, di Paolo Fox. Le previsioni astrali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 gennaio: le previsioni zodiacali ARIETE: non devono tornare indietro, su percorsi già battuti. Il futuro è davanti ai loro occhi. Un Leone prenderà tempo, sarà una giornata stancante. TORO: momento di forza per tutto, specialmente per ciò che concerne la sfera sentimentale. C’è maggiore serenità in generale. I piccoli fastidi scompariranno. GEMELLI: da oggi la Luna torna attiva, secondo Paolo Fox di domani, ma da una storia d’amore nata da poco non devono pretendere troppo. Non provano più noia nel lavorare. CANCRO: le incomprensioni sentimentali andranno risolte. Vorrebbero tracciare un nuovo percorso professionale. C’è desiderio di grande libertà creativa. Paolo Fox, Oroscopo del 16 gennaio: le previsioni di domani LEONE: le loro opinioni contano e sono importanti. Torna la grande voglia di fare, anche se lo stress è sempre ... Leggi la notizia su lanostratv

