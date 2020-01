Ordine dei medici di Caserta, convegno sulle patologie di genere (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “patologie di genere: spunti e riflessioni per una mirata sorveglianza sanitaria“. È questo il tema del convegno in programma per sabato 25 gennaio nella sede dell’Ordine dei medici di Caserta (via Bramante 19) di cui è presidente Maria Erminia Bottiglieri. Il corso formativo si svolgerà dalle ore 9 alle 14,30 ed è accreditato ECM. Responsabili scientifici del convegno sono le dottoresse Ida Affinito e Anna Tarabuso. La presidente Bottiglieri spiega: “Riprendono dopo la pausa natalizia gli appuntamenti all’Ordine relativamente alla formazione. Ricordo che è stata prorogata fino alla fine del 2020 la possibilità di acquisire crediti formativi per tutti coloro che sono in debito nel precedente triennio. Il primo evento accreditato sarà appunto questo sulla medicina di genere. Il sito dell’Ordine, inoltre, sarà sempre aggiornato ... Leggi la notizia su anteprima24

