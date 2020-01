Operaio morto: è la 15esima vittima nei cantieri delle metro di Milano, la prima dopo trent’anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Raffale Ielpo, l'Operaio 42enne morto lunedì sera schiacciato dai massi nel cantiere della M4 di piazza Tirana, è la quindicesima vittima nella storia degli scavi per le metropolitane milanesi. Per la linea rossa, inaugurata nel 1964, persero la vita cinque uomini. La metro verde, aperta nel 1969, fu fatale a sei operai. Tre le vittime degli scavi per la linea gialla. Dal 1990 non c'erano stati incidenti mortali. La M5 Lilla è stata completata senza vittime dando l'illusione che gli standard di sicurezza fossero in grado di garantire l'incolumità degli operai, anche negli scavi più profondi e difficili. Non era così. Leggi la notizia su fanpage

