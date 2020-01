Olimpiadi: Zaia, ‘importante fare bene la legge olimpica’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) venezia, 15 gen. (Adnkronos) – ‘Ancora un passo avanti. Ancora una bella notizia. Le Olimpiadi invernali del 2026 stanno seguendo il cammino prestabilito. Le Olimpiadi sono il successo di una squadra, e la squadra sta marciando compatta”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla luce dei passi avanti fatti oggi, al termine di un incontro al Ministero dello Sport, dalla cosiddetta ‘legge olimpica”, che dovrebbe approdare presto in Consiglio dei Ministri.‘L’interlocuzione con il Ministro Spadafora ‘ aggiunge Zaia ‘ è in una fase positiva. Ci eravamo sentiti anche ieri sera. Se la legge olimpica vedrà la luce così come è stata impostata, anche in virtù del fatto che è l’esito di un lavoro preparatorio di mesi ‘ dice il Governatore ‘ significa che le Olimpiadi 2026 sono definitivamente varate ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Olga37610417 : RT @vvoxonline: Vincoli #Comelico, @Zaia: «#Roma ci ostacola, battaglia su tutti i fronti» #Belluno #Olimpiadi #Cortina #Dolomiti >>>https:… - BLturismo : RT @vvoxonline: Vincoli #Comelico, @Zaia: «#Roma ci ostacola, battaglia su tutti i fronti» #Belluno #Olimpiadi #Cortina #Dolomiti >>>https:… - vvoxonline : Vincoli #Comelico, @Zaia: «#Roma ci ostacola, battaglia su tutti i fronti» #Belluno #Olimpiadi #Cortina #Dolomiti >… -