Ok voto 18enni anche al Senato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La commissione Affari costituzionali al Senato ha approvato la proposta di legge per ridure l'età dell'elettorato attivo e passivo alSenato. Il provvedimento - che presto andrà in aula - prevede che i 18 enni potranno eleggere i futuri Senatori (come avviene già per la Camera dei deputati) e potranno candidarsi ad entrare a Palazzo Madama le persone che hanno compito 25 anni (anziché 40). Con l'ok alla pdl - già approvata alla Camera - è stato dato mandato al relatore Dario Parrini (Pd). Leggi la notizia su ilfogliettone

