Odio l'estate: il secondo trailer del film di Aldo, Giovanni e Giacomo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Svelato il nuovo trailer per la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l'estate, in uscita il 30 gennaio con Medusa. Svelato il secondo trailer di Odio l'estate, di cui è stato diffuso il primo trailer, nuovo film con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo in uscita al cinema il 30 gennaio. Tra gag e battute sagaci, il promo anticipa la storia di Odio l'estate incentrata su tre coppie che non si conoscono, ma scoprono di essere state truffate e di aver preso in affitto la stessa casa al mare per trascorrere le proprie vacanze. Le tre famiglie, per non veder rovinata del tutto la propria vacanza, devono quindi imparare a convivere e iniziano a interagire per vivere in armonia. Come si ... Leggi la notizia su movieplayer

