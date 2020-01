Nuovo Clan Partenio, l’indagine ora accende i riflettori sulla politica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Arrivano le prime convocazioni anche di rappresentanti della politica chiamati come persone informate sui fatti davanti al pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Henry Jhon Woodckock. Una nuova fase di audizioni a sommarie informazioni, quella aperta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino. Convocazioni che riguarda l’inchiesta sulle aste immobiliari. A partire da esponenti politici collegati alla lista che sosteneva alle comunali del 2018. Elezioni in cui fu eletto anche Damiano Genovese e l’ex segretario provinciale della Lega, Sabino Morano. Entrambi indagati per l’ipotesi di voto di scambio politico mafioso. Si scava proprio nei contatti e nei rapporti per verificare una connessione tra l’emergente Nuovo Clan Partenio e la politica ed in particolare le amministrative del ... Leggi la notizia su anteprima24

MeridioNews : Colpo al cuore del clan di Belmonte Mezzagno Blitz nella notte: smantellato il nuovo vertice - NewSicilia : #Mafia, #arresti per il #clan di #BelmonteMezzagno: in #manette anche nuovo #boss. #Antimafia #Palermo #Newsicilia - salvocalleri : Stop mafia: Operazione “Overtrade”, nuovo colpo al clan Santap... -