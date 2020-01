Nuoto Martina Carraro si impone nei 100 rana delle FINA Champions Swim Series 2020 a Shenzhen (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E anche la seconda giornata delle FINA Champions Swim Series 2020 a Shenzhen (Cina) è entrata a far parte dell’album dei ricordi. Nella piscina asiatica tanti tempi interessanti a testimonianza che, nonostante gli atleti siano in piena preparazione, i riscontri cronometrici sono degni di questo nome. Martina Carraro ed Elena Di Liddo hanno timbrato, come ieri, il loro cartellino. La ligure si è imposta nei 100 rana con l’ottimo di crono di 1’06″85, a mezzo secondo circa dal suo record italiano. Una seconda parte di gara letteralmente volata quella di Carraro, nuotata in 34″90, a dimostrazione che l’impostazione tattica di una seconda vasca di grande valore è ormai un qualcosa di ben assodato. Alle spalle di Martina si sono classificate la cinese Yu Jingyao (1’07″59) e la giamaicana Alia Atkinson (1’08″15). Di Liddo, invece, è ... Leggi la notizia su oasport

