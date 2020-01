Notte sul pianeta Terra su Netflix, la docuserie narrata da Alessandra Mastronardi sulla vita notturna degli animali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È in arrivo Notte sul pianeta Terra su Netflix, la nuova serie originale che sarà disponibile dal 29 gennaio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per l’Italia, la voce che accompagnerà gli spettatori in questo viaggio tra i segreti della natura è dell'attrice Alessandra Mastronardi, conosciuta al pubblico per i suoi lavori sul piccolo e grande schermo, spaziando anche all'estero. Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria, la serie documentaristica Notte sul pianeta Terra su Netflix svelerà agli utenti segreti e comportamenti della natura, restituendo una visione unica delle meraviglie del mondo durante la Notte. Nel trailer, rilasciato da Netflix, possiamo osservare animali di ogni tipo: elefanti, pipistrelli, serpenti, giaguari e leonesse. Le sofisticate tecnologie ci permetteranno anche di seguire una famiglia di orche marine nel loro habitat naturale, spostandoci al polo con ... Leggi la notizia su optimaitalia

emergenzavvf : Tre ore di lavoro per spegnere le fiamme sul tetto di un edificio a Venegono Superiore (VA): l’intervento di messa… - anmnapoli : #MetroL1 I tecnici #Anm lavoreranno per tutta la notte per ripristinare quanto prima il servizio della metro. Se ci… - Tullio_Avoledo : RT @MarsilioEditori: Tutto è legato da un filo. Un filo nero come la notte, rosso come il sangue. ?? Nero come la notte, di Tullio Avoledo… -