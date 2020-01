Non solo Harry e Meghan: tutti i i reali che hanno rinunciato al titolo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La notizia del "divorzio" di Harry e Meghan dalla Royal Family continua a fare scalpore ma in pochi sanno che prima di loro già molti reali avevano fatto una scelta simile. Zara Phillips, Maddalena di Svezia, Edoardo VIII, sono solo alcuni dei re e dei principi che hanno deciso di rinunciare al titolo. Leggi la notizia su fanpage

matteosalvinimi : E adesso chi glielo dice a Bonaccini, ai piddini e ai pesciolini?!? ?? Piazze incredibili, Amici. A Piacenza e non s… - ilfoglio_it : Mentre il riformismo muore nel Pd, Renzi e Calenda si alleano in Puglia. “Un’alternativa da costruire ovunque”, dic… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Il PD di Bonaccini non solo vuole cancellare i Decreti sicurezza ma vuole regalare ai 'migranti' i ben… -