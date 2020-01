No Tav | Nicoletta Dosio lotta in carcere (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Salumi e formaggi tagliati a fettine sottili dello spessore massimo di due millimetri confezionate in fettine non sovrapposte… fettine di carne cotta sottili max 0,5 cm non panate… niente banane e arance… frutta secca solo sgusciata e confezionata ma solo noci nocciole e mandorle...” . di Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo) Sono alcune delle tante prescrizioni in vigore nelle carceri italiane, in questo caso per chi vuol far avere cibo a detenuti che non possano mangiare quello fornito (...) - Attualità / carcere, , Reclusione, No Tav, Nicoletta Dosio Leggi la notizia su feedproxy.google

lunarossa31 : MARCIA PER L%E2%80%99UGUAGLIANZA SOCIALE PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA PER LA LIBERAZIONE DI NICOLETTA DOSIO E TUTTI I… - PaoloXL : #Nicoletta era ovunque! 15mila #NoTav a Torino - agoravoxitalia : No Tav | Nicoletta Dosio lotta in carcere - AgoraVox Italia -