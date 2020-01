Nicola Morra: "Inaccettabile la candidatura di Aiello in Calabria. Ha nascosto la parentela con il boss" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Non possiamo, soprattutto come Movimento 5 stelle, accettare una candidatura di questo tipo perché sembrerebbe essere un messaggio di un certo tipo”: lo ha detto il presidente della commissione antimafia Nicola Morra commentando con la stampa italiana, a margine di una visita della commissione in Usa, la candidatura a governatore della Calabria di Luigi Aiello per il movimento 5 stelle, cui appartiene lo stesso Morra.Morra aveva già nei giorni scorsi criticato Aiello per non aver rivelato una parentela con un boss mafioso. “A precisa domanda due volte ripetuta - ha spiegato Morra - il prof. Aiello avrebbe risposto di non avere affatto problemi di alcuna natura nell’ambito delle relazioni di parentela. O sei consapevole del fatto di avere un cugino ammazzato a pallettoni nel 2014 in una faida che finora ha causato 6 morti o, se non ne sei ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Nicola Morra: 'Inaccettabile la candidatura di Aiello in Calabria. Ha nascosto la parentela con il boss' - AlfiellaP : @giuliaselvaggi2 @mattiafeltri Nicola Morra non è un politico, è un serpente a sonagli - TuzioristaGreen : RT @laura_maffi: Nicola Morra: Gasparri per la questione Gregoretti si autodefinisce arbitro. Ma non ha precisato che il suo riferimento er… -