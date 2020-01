Neonato ha urgente bisogno del trapianto del fegato, l’infermiera si offre volontaria (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una storia bellissima che merita di essere raccontata e conosciuta da quante più persone possibile. Un bambino, Cole Carter è nato con una grava patologia al fegato e necessitava di un urgente trapianto senza il quale sarebbe morto. Genitori e parenti si sono subito sottoposti a tutti gli esami per verificarne la compatibilità ma nessuno di loro è risultato idoneo. Poichè il bambino stava sempre peggio e stava diventando sempre più giallo, l’infermiera del reparto presso il quale era ricoverato ha pensato di volersi offrire volontaria per la donazione e si è sottoposta a tutti gli esami risultando idonea. A quel punto lo ha comunicato ai genitori del piccolo che sono rimasti senza parole. Il bambino che era ricoverato presso il Medical Center di St. Luke a Meridian, in Idaho, negli Stati Uniti, è stato operato e l’infermiera, Sarah Harris ha subito ... Leggi la notizia su baritalianews

