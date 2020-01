‘Ndrangheta, “legami con boss Grande Aracri”: tre arresti nel Crotonese. Le intercettazioni della Guardia di Finanza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Guardia di Finanza di Crotone ha arrestato tre persone nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Catanzaro, denominata “Thomas”, sulle presunte ingerenze della cosca di ‘ndrangheta Grande Aracri sulle attività del Comune di Cutro. Gli arrestati sono Ottavio Rizzuto, attuale Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito cooperativo del Crotonese e già dirigente, dal 2007 al 2015, dell’Area tecnica del Comune di Cutro, Alfonso Sestito, medico cardiologo al Policlinico Gemelli di Roma e l’imprenditore Rosario Le Rose. Coinvolto anche l’ex parlamentare Nicola Adamo, ex parlamentare ed ex assessore regionale del Pd, indagato per traffico di influenze. L’accusa per i tre arrestati è di associazione di tipo mafioso, estorsione, abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, omessa denuncia di reato da parte del pubblico ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

