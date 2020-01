NBA: Zion Williamson è pronto, l’esordio e il possibile ritorno a Duke (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Williamson è vicinissimo al rientro. Potrebbe esserci la data di venerdì, anche se lo staff vuole andare con i piedi di piombo. Leggi la notizia su foxsports

sassoulatin : @AndBand7 È da fare un paragone con il 16/17, Embiid 31g a 20+8, 28W per i 6ers Vs Brogdon 75g a 10+3+4 per 42W. La… - robertocane69 : @dchinellato @rprat75 @MarcoAMunno @lamaniadelcesto @StorieASpicchi @simonesandri LAL e MIL vabbè, UTA (15/16W) (!)… - fischer15_ : Ja Morant, Shai, Doncic, Young, Zion... o futuro da NBA vai ser lindo -