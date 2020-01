NBA 2020, i risultati della notte (15 gennaio): Utah infila la decima, vincono Milwaukee e Clippers (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sono sei le partite della notte NBA. Non si fermano più gli Utah Jazz, che conquistano la decima vittoria consecutiva e salgono al secondo posto della Western Conference. L’ennesimo successo è arrivato in casa dei Brooklyn Nets per 118-107 in una partita che ha visto gli ospiti essere avanti già di quattordici punti all’intervallo. Miglior marcatore per Utah è stato Joe Igles con 27 punti, ma ottimo anche il contributo di Donovan Mitchell (25 punti) e Rudy Gobert (22 punti e 18 rimbalzi). Ai Nets non è bastata la doppia doppia di Kyrie Irving da 32 punti e 11 assist. Tutto molto facile per i Milwaukee Bucks che affrontavano i New York Knicks. Partita già chiusa all’intervallo (65-40) per Antetokounmpo e compagni, che alla fine hanno vinto per 128-102. Il greco chiude con 37 punti e 9 rimbalzi e buona prova anche di Khris Middleton, autore di 17 punti. Due i giocatori ... Leggi la notizia su oasport

