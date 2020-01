Napoli, Sepe inaugura un nuovo corso alla Pontificia Facoltà Teologica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’arcivescovo di Napoli e il vescovo emerito diù Nola inaugurano uno speciale percorso di formazione della Pontificia Facoltà. Domani, giovedì 16 gennaio, presso la Cattedrale di Napoli in via Duomo 147, a partire dalle ore 17.30, l’arcivescovo di Napoli cardinale Crescenzio Sepe e il vescovo emerito di Nola monsignor Beniamino Depalma inaugureranno uno speciale percorso di formazione interdisciplinare organizzato dalla sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), in vista della diffusione della terza edizione italiana del Messale Romano. alla cerimonia, presieduta dal cardinale Sepe in qualità di Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica e aperta da monsignor Depalma con la prolusione su Il Messale nella vita cristiana, interverranno anche don Francesco Asti, decano della sezione San ... Leggi la notizia su anteprima24

