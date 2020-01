Napoli, scontro fra treni della Metro: la Procura ipotizza il reato di disastro colposo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) disastro ferroviario, lesioni e violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questi i reati ipotizzati dalla Procura di Napoli che ha aperto le indagini sull’incidente avvenuto ieri sui binari in prossimità della stazione Piscinola della Linea 1 della Metropolitana e che ha coinvolto 3 treni, con il ferimento di 4 persone tra cui un macchinista. Le indagini si concentreranno non solo sul tratto ferroviario interessato dall’incidente, ma sull’intera Linea 1, nota anche come “Metropolitana collinare” in quanto collega il Vomero e i quartieri dell’area nord della città con il centro, e come “Metro dell’arte” per la bellezza di alcune delle stazioni. Nel corso delle indagini saranno ascoltati i vertici dell’Anm (Azienda napoletana mobilità), società del Comune di Napoli che gestisce la linea ... Leggi la notizia su ildenaro

