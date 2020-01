Napoli-Perugia: cinque arresti e Daspo. Tre appartengono al gruppo ultras Fedayn della curva B (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Questura di Napoli ha reso noto tramite il suo canale Facebook che ieri, durante i controlli per la partita Napoli-Perugia sono stati effettuati 5 arresti Questo il comunicato: Nel corso dei servizi di prevenzione e controllo svolti ieri durante l’incontro di calcio Napoli–Perugia, un equipaggio del Commissariato San Paolo ha fermato e controllato cinque persone a bordo di una Fiat 500 nell’area di parcheggio di Piazza D’Annunzio, nelle immediate vicinanze della Curva B dello stadio. Nell’auto sono state rinvenute 24 aste rigide, 10 manufatti artigianali di illegale fabbricazione di tipo pirotecnico comunemente denominati “track”, 12 “black thunder”, 28 fumogeni, 2 barattoli di “smoke signals”, 1 segnale fumogeno tipo “boetta”, 10 fumogeni con “black thunder” uniti con nastro isolante bianco. ... Leggi la notizia su ilnapolista

