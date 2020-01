Napoli, Paolo Del Genio è sicuro: “David Ospina? Con Alex Meret abbiamo gli ottavi di Champions” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In onda a Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è tornato a parlare di David Ospina. Il portiere colombiano aveva combinato un bel pasticcio producendo di fatto la sconfitta contro la Lazio, poi si è riscattato. Al San Paolo, contro il Perugia, l’estremo difensore ha parato un rigore alla fine del primo tempo. “Ospina è più bravo di Meret con i piedi, ok, ma non credo basti questo per ribaltare una gerarchia di fronte ad un investimento così importante per il portiere del futuro, della nazionale. abbiamo indovinato un acquisto, Meret è quasi un fuoriclasse, mezzo ne teniamo di fuoriclasse in squadra e usiamolo. Pure a me piace iniziare con piedi migliori, condivido il discorso, ma non fa niente, Meret ci ha dato punti e abbiamo gli ottavi di Champions grazie a lui che ci ha salvato a Salisburgo”. Come specificato anche dal mister Gennaro Gattuso, non ci sono dubbi ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

