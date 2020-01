Napoli | Mertens rientra dal Belgio | Gattuso può riaverlo a disposizione contro la Juve

Verso la Fiorentina - il Napoli ancora senza Mertens e Koulibaly : Napoli, ancora out Koulibaly e Mertens con la Fiorentina Per la Fiorentina ancora problemi fisici... L'articolo Verso la Fiorentina, il Napoli ancora senza Mertens e Koulibaly proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Napoli - sondaggio dell'Arsenal per Mertens : Calciomercato Napoli, sondaggio dell'Arsenal per Mertens Il Calciomercato è in pieno svolgimento, tanti club sono...

Calciomercato Napoli - anche l’Arsenal vuole Dries Mertens : Il futuro di Dries Mertens appare sempre più oscuro e gli scenari di mercato costruiti intorno al belga si moltiplicano. Il giocatore è in scadenza di contratto col Napoli e non vuole accettare la proposta dell’ingaggio avanzata dal club, che tiene conto della sua età avanzata. Nella trasmissione Calciomercato – L’originale di Sky stato svelato che per l’attaccante c’è stato anche un sondaggio di una big della ...

Calciomercato Napoli - sono tutti in eterna attesa di Dries Mertens : Il Napoli aspetta ancora con ansia Dries Mertens. Il belga, tornato in patria da un fisioterapista di fiducia per problemi fisici, deve ancora riaggregarsi alla squadra. Nelle prossime ore Dries Mertens riabbraccerà i compagni allenandosi a Castel Volturno, in attesa di tornare in campo. Da quando è arrivato Gennaro Gattuso, l’esterno non ha mai giocato da titolare: panchina con Parma e Sassuolo e doppio ingresso nella ripresa, prima di ...

CorSport : se De Laurentiis avesse ascoltato Ancelotti su Mertens e Callejon - il Napoli non sarebbe dov’è : Con quella di ieri contro la Lazio, le sconfitte di Gattuso passato a tre in quattro partite, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. Che si sofferma sugli errori del Napoli. Scrive: “Non ha molto senso raccontarsi che gli errori individuali, quando si ripetono, sono una specie di maledizione che ti manda il Dio del calcio e non invece le conseguenze di un clima, di una mancanza di serenità. Il Napoli non ha più ...

CDS – L’ingaggio di Dries Mertens è un problema sia per il Napoli sia per la Roma : La Roma sogna di poter arrivare in estarte a Dries Mertens, in scadenza di contratto col Napoli. Il giocatore piace molto a Paulo Fonseca, che punta tanto sugli esterni. Secondo il Corriere dello Sport di oggi la richiesta di 3 anni di contratto a oltre 4 milioni di Euro a stagione, però, spaventa la Roma e molte altre pretendenti. Il profilo di Dries Mertens, ammesso che non rinnovi con il Napoli, sembrerebbe più compatibile con le strategie ...

Calciomercato Napoli – Dries Mertens prossimo obiettivo della Roma : Calciomercato Napoli – Mertens-Roma: ecco le richieste del nazionale belga Calciomercato Napoli – Come riportato...

Napoli-Lazio - le probabili formazioni : out Koulibaly e Mertens - gioca Ospina : Giornata di viglia per Napoli e Lazio, che domani si sfideranno all'Olimpico alle 18.00. Match...

CDS – La Roma insiste per Dries Mertens : il Napoli può perderlo a parametro zero : Gianluca Petrachi è ancora sulle tracce di Dries Mertens per la prossima stagione. La Roma sembra aver deciso: il belga si sposerebbe alla perfezione con i dettami tattici del mister Paulo Fonseca. Il Napoli è avvisato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore è finito chiaramente nel mirino della Roma e se non dovesse chiedere troppo di ingaggio i giallorossi sarebbero pronti ad accoglierlo, nonostante i 33 anni di età. Il ...

Calciomercato Napoli - Chelsea e Inter su Mertens per giugno : Calciomercato Napoli: il rinnovo del belga appare sempre più lontano e i due club avrebbero già preso contatti con il suo entourage per assicurarselo a parametro zero. Calciomercato Napoli | L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, e' in scadenza di contratto. Secondo "Le 10 Sport", Chelsea e Inter avrebbero gia' preso contatti con l'entourage del belga

Calcio Napoli - Gattuso : dobbiamo continuare così - con la Lazio out Koulibaly e Mertens : Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Calcio Napoli | "dobbiamo continuare così, commettere meno errori, giocare da squadra, dare continuità, migliorando il palleggio. Col Parma e con l'Inter sembrano due squadre diverse, iniziamo a stare meglio fisicamente, a palleggiare e giocare

Napoli - Gattuso in conferenza : "Serve serenità - continuiamo su questa strada. Mertens? Torna martedì. Su Meret e Koulibaly…" : Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della...

Napoli-Lazio - le probabili formazioni : out Koulibaly e Mertens - in dubbio Correa e Meret : Giornata di viglia per Napoli e Lazio, che domani si sfideranno all'Olimpico alle 18.00. Match...

Napoli - Dries Mertens resta in Belgio e salta sia la Lazio sia il Perugia in Coppa Italia : Kalidou Koulibaly sta lavorando ancora a parte, ma ci sono già buone possibilità che recuperi per la difficile trasferta di sabato contro la Lazio. Da Castel Volturno fanno sapere che non è così scontato che il difensore non risolva la distrazione al bicipite femorale destro rimediata durante Napoli-Parma. Il senegalese può ancora sperare nella convocazione di Gennaro Gattuso. Faouzi Ghoulam, invece, oggi ha lavorato solo in palestra, mentre ...