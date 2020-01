Napoli, in cinquemila a Donnaregina durante le feste per il capolavoro di Poussin: In mostra fino al 16 marzo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Martirio di Sant’Erasmo (1628/1629) di Nicolas Poussin (Les Andelys 1594 – Roma 1665) per la prima volta in città ha entusiasmato i napoletani e i tanti turisti in visita un Citta durante le festività natalizie. Il capolavoro, in mostra insieme a un gruppo di opere del periodo rimarrà in mostra al Complesso monumentate Donnaregina fino al prossimo 16 marzo. È la prima di una serie di collaborazioni previste con i Musei Vaticani resa possibile grazie ai rapporti intercorsi tra S.E.R. Crescenzio Sepe, Cardinale Metropolita dell’Arcidiocesi di Napoli, e S.E.R. Cardinale Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sulla base dei quali si è instaurato un rapporto di fattiva collaborazione, grazie anche all’impegno profuso dal Direttore dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, da Mons. Adolfo Russo, Vicario per la cultura della Curia ... Leggi la notizia su ildenaro

