Napoli, da oggi telecamere a bordo delle ambulanze (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Nell’Asl Na 1 centro abbiamo 39 ambulanze in totale. Abbiamo voluto mettere in campo azioni importanti per la sicurezza. Da oggi saranno attive le telecamere, body e dash cam, sia sulle ambulanze che sugli operatori”. Così il direttore generale dell’Asl Na 1 Ciro Verdoliva, a margine della presentazione delle telecamere a bordo delle ambulanze del 118. “Il governatore De Luca – spiega – un anno fa mi ha dato mandato di rivoltare l’Asl come un calzino e creare un clima più sicuro e sereno. Il percorso per mettere le telecamere sulle ambulanze è iniziato un anno fa. Il progetto Sicurezza servizio 118 è partito il 26 febbraio scorso. In aggiunta alle 39 ambulanze ne compreremo altre 5. telecamere saranno anche sulle ambulanze del secondario. Sono telecamere antieffrazione, coprono tutti e 4 lati dell’ambulanza. Implementeremo 2 ... Leggi la notizia su ildenaro

repubblica : Credetemi, a Napoli (e dintorni) non si è mai mangiato bene come oggi [aggiornamento delle 17:40] - SkyTG24 : #Napoli, le mani del clan dei Casalesi su commercio di latte: 7 arresti - annatrieste : #NapoliPerugia è come il test di Rorschach, quello delle macchie di inchiostro che si fa dallo psichiatra: se sei d… -