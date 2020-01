Napoli corre, e cresce di corsa. Domenica 23 febbraio la mezza maratona (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In una Italia sportiva ammaliata dal vortice miliardario del calcio: tra esoneri, rivalità fideistiche e tanto di razzismo e pregiudizio geo politico al limite degli scontri fisici… è pur sempre sport. Sta crescendo una Italia, sana, igienista, salubre, culturamente curiosa. È l’Italia del podismo. Da Nord a Sud dalle Dolomiti ai Nebrodi, settimanalmente un esercito di podisti scende in strada per donarsi la gioia della fatica di gara. Siano una 5 km, una 10 km una mezza maratona o per i più audaci la mitica maratona. Insomma nell’Italia della decrescita felice i podisti germogliano, il gruppo di età maggiormente rappresentativo nelle gare italiane è proprio quello che va dai 45 anni ai 54 anni. Sarà lo spirito di rivalsa sugli eccessi giovanili, una ritrovata gioventù? Uno stile di vita più consono all’età? Chi può dirlo? Senza dimenticare che gli italiani sono podisti giramondo. Siamo ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Napoli corre, e cresce di corsa. Domenica 23 febbraio la mezza maratona Carlo Capalbo ha creato un appuntamento ch… - FrattinoMarco : RT @GhostJR_: Callejon non corre proprio più, e qualcuno mi diceva pure che toglierlo al 91esimo era una mossa dovuta a motivi 'tattici'. L… - Siimee97 : RT @GhostJR_: Callejon non corre proprio più, e qualcuno mi diceva pure che toglierlo al 91esimo era una mossa dovuta a motivi 'tattici'. L… -