Napoli, addio all’imprenditrice Emma Naldi, oggi i funerali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È morta a Napoli Emma Naldi, della storica famiglia di albergatori partenopei, eredi del costruttore Roberto Fernandes. Molto impegnata nel sociale, l'imprenditrice aveva affiancato le attività di famiglia a quelle per la solidarietà, portando avanti il centro "Don Guanella - Fernandes" di Miano, nell'area nord di Napoli. Leggi la notizia su napoli.fanpage

