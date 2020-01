Naike Rivelli si spoglia di fronte al Duomo: lato B pazzesco in primo piano [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Naike Rivelli è inarrestabile. Provocante, polemica e sempre audace, la bellissima figlia di Ornella Muti anche stavolta ha lanciato una ‘sfida bollente’ al mondo del web. Naike stavolta si rivolge in particolare al suo pubblico di Milano. È qui che, sexy e scultorea come poche, si è completamente spogliata di fronte al Duomo. Una FOTO intima, scattata di notte, in cui la Rivelli dà le spalle all’obbiettivo sfoggiando in primo piano il lato B perfetto. I fan si scatenano subito nei commenti sotto la FOTO: “Riesci ad eclissare qualsiasi monumento”; “Il Duomo sei tu”; “Devi dire grazie alla tua mamma se 6 così bella e pensa quanto ancora lo sarai dato che tua madre lo è ancora oggi”; “Bellissima… un nudo come il turba perché nn sono in molti a poterselo permettere…”. L'articolo Naike Rivelli si ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomnews : Naike Rivelli e Ornella Muti il gioco erotico con la banana: la figlia nuda mentre fa yoga [VIDEO] - #Naike… - zazoomblog : Naike Rivelli e Ornella Muti il gioco erotico con la banana: la figlia nuda mentre fa yoga [VIDEO] - #Naike… - KontroKulturaa : Naike Rivelli e Ornella Muti, il gioco erotico con la banana: la figlia nuda mentre fa yoga [VIDEO] - -