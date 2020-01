Musica, tappa live per Rkomi al Duel Beat di Pozzuoli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPozzuoli – C’è grande attesa, soprattutto tra i più giovani, per l’arrivo di Rkomi a Napoli. Il rapper milanese si esibirà il 17 gennaio prossimo al Duel Beat di Pozzuoli. Il “Dove gli occhi non arrivano tour” dell’artista classe 1994 prosegue a gonfie vele: numerosi i sold out messi a segno nelle varie tappe. Il suo album “Dove gli occhi non arrivano” pubblicato lo scorso 22 marzo 2018, vanta grandi collaborazioni: Jovanotti, Elisa e Sfera Ebbasta su tutti. Insieme ai brani del suo ultimo lavoro, nell’esibizione l’artista lombardo riproporrà anche una serie di successi passati che hanno segnato profondamente il suo percorso Musicale. Di Nicola Chiacchio L'articolo Musica, tappa live per Rkomi al Duel Beat di Pozzuoli proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

