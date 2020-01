Morto suicida Stan Kirsch, star della serie "Highlander" e attore di "Friends" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Addio a Stan Kirsch. L’attore americano, passato alla storia per aver vestito i panni di Richie Ryan nella serie “Highlander”, aveva 51 anni e, secondo la polizia, si tratterebbe di un suicidio. A ritrovare il corpo impiccato nella sua casa di Los Angeles, è stata la moglie lo scorso sabato.Gli anni Novanta hanno reso celebre Stan Kirsh. Prima con la serie tv “Riders in the Sky” e nel ’92, oltre che alla già citata serie Highlander, prese parte alla soap opera “General Hospital” e nella sitcom “Una famiglia tutto pepe”. A rendergli omaggio tutto il gruppo che prese parte al telefilm Highlander.Con una nota pubblicata su Facebook, si legge che “Senza Stan Kirsch la serie non sarebbe stata la stessa. Lui ha portato il senso dell’umorismo, la gentilezza e l’entusiasmo giovanile per il personaggio di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

